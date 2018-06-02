أمر ملكي بتعيين بدر بن عبدالله وزيرا للثقافة.. وإعفاء وزير العمل من منصبه

عادل الحربي (صدى):

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أوامر ملكية تشمل حركة تعديل وزاري على عدد من الحقائب، وعلى رأسها وزارة الثقافة التي تم التوجيه بإنشائها ضمن الأوامر الملكية.

وتضمنت الأوامر تعيين بدر بن عبدالله فرحان وزيرًا للثقافة، وتعيين صالح آل الشيخ وزيرًا للدولة، وتعيين عبداللطيف آل الشيخ وزيرًا للشؤون الإسلامية، وتعيين ناصر الداود نائبًا لوزير الداخلية، وعبدالله المعطاني نائبًا لرئيس مجلس الشورى.

كما وجه بإعفاء وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبه وتعيين أحمد الراجحي خلفًا له، بالإضافة إلى تعيين عبدالعزيز العبدالكريم نائبًا لوزير الطاقة، وهيثم العوهلي نائبًا لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات، والمهندس عبدالله بن إبراهيم بن عبد الله السعدان رئيسًا للهيئة الملكية للجبيل وينبع بمرتبة وزير.

وشملت الأوامر الملكية تعيين الدكتور خالد بن صالح بن عبدالله السلطان رئيسًا لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بمرتبة وزير، بالإضافة إلى تعيين بندر الرشيد سكرتيرًا لسمو ولي العهد بالمرتبة الممتازة، وتعيين المهندس خالد بن صالح بن محمد المديفر نائبًا لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين بالمرتبة الممتازة.