بالفيديو.. سامي الجابر في قائمة أفضل 11 لاعب آسيوي شاركوا بالمونديال
اختارت قناة فوكس العالمية الأسطورة سامي الجابر لاعب المنتخب السابق ورئيس نادي الهلال ضمن قائمة أفضل 11 لاعب في آسيا شاركوا في كأس العالم.
يجدر الإشارة إلى أن أخر مشاركة لسامي الجابر كلاعب مع الأخضر كانت في مونديال 2006.
ومن المقرر أن يشارك الأخضر في مونديال روسيا 2018، حيث وقع في المجموعة الأولى بجانب روسيا ومصر وأوروغواي.
زائر[ عدد التعليقات: 484 ] نشر منذ 1 ساعة
حلوووووه الاسطورة هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
صراحه[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 39 دقيقة
شكل مرارتك انفقعت
هههههههههههههههههههههههههه
صراحه[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 38 دقيقة
سمعنا صياحك اكثر
alfahd42[ عدد التعليقات: 17474 ] نشر منذ 37 دقيقة
موفق الذيب اذا صحيح