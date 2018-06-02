بالفيديو.. سامي الجابر في قائمة أفضل 11 لاعب آسيوي شاركوا بالمونديال

ماجد محمد(صدى):

اختارت قناة فوكس العالمية الأسطورة سامي الجابر لاعب المنتخب السابق ورئيس نادي الهلال ضمن قائمة أفضل 11 لاعب في آسيا شاركوا في كأس العالم.

يجدر الإشارة إلى أن أخر مشاركة لسامي الجابر كلاعب مع الأخضر كانت في مونديال 2006.

ومن المقرر أن يشارك الأخضر في مونديال روسيا 2018، حيث وقع في المجموعة الأولى بجانب روسيا ومصر وأوروغواي.