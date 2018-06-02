فيديو صادم.. لعمال مطعم يغسلون الأواني بمجرى صرف صحي

بانكوك(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو صادم يظهر خلاله عمال أحد المطاعم في تايلاند وهم يغسلون أواني الطعام عقب استخدامها داخل مجرى للصرف الصحي .

وظهر العمال وهم يتجمعون حول المجرى المليء بالمياه غير النظيفة الناتجة عن صرف المطعم ويستخدمونها في إزالة بقايا الأطعمة من الأواني تمهيدا لاستخدامها ثانية في تقديم الأطعمة ، ما اثار موجة من الغضب بين المتابعين الذين طالبوا بمحاسبتهم .

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