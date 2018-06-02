فيديو صادم.. لعمال مطعم يغسلون الأواني بمجرى صرف صحي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو صادم يظهر خلاله عمال أحد المطاعم في تايلاند وهم يغسلون أواني الطعام عقب استخدامها داخل مجرى للصرف الصحي .
وظهر العمال وهم يتجمعون حول المجرى المليء بالمياه غير النظيفة الناتجة عن صرف المطعم ويستخدمونها في إزالة بقايا الأطعمة من الأواني تمهيدا لاستخدامها ثانية في تقديم الأطعمة ، ما اثار موجة من الغضب بين المتابعين الذين طالبوا بمحاسبتهم .
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 47912 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29151 ] نشر منذ 57 دقيقة
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alfahd42[ عدد التعليقات: 17474 ] نشر منذ 52 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله
فهد[ عدد التعليقات: 532 ] نشر منذ 11 دقيقة
كيف مابيعملوا بيلاقوا الله ما بيسيب