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فيديو صادم.. لعمال مطعم يغسلون الأواني بمجرى صرف صحي

فيديو صادم.. لعمال مطعم يغسلون الأواني بمجرى صرف صحي
بانكوك(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو صادم يظهر خلاله عمال أحد المطاعم في تايلاند وهم يغسلون أواني الطعام عقب استخدامها داخل مجرى للصرف الصحي .

وظهر العمال وهم يتجمعون حول المجرى المليء بالمياه غير النظيفة الناتجة عن صرف المطعم ويستخدمونها في إزالة بقايا الأطعمة من الأواني تمهيدا لاستخدامها ثانية في تقديم الأطعمة ، ما اثار موجة من الغضب بين المتابعين الذين طالبوا بمحاسبتهم .

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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 47912 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, حسبنا الله ونعم الوكيل ,,

[ عدد التعليقات: 17474 ] نشر منذ 52 دقيقة

لاحول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 532 ] نشر منذ 11 دقيقة

كيف مابيعملوا بيلاقوا الله ما بيسيب

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