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بالفيديو.. ” الأمير الوليد بن طلال ” يمازح إحدي الموظفات بمكتبه

بالفيديو.. ” الأمير الوليد بن طلال ” يمازح إحدي الموظفات بمكتبه
نايف السالم(صدى):

تداول عدد من مرتادي التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لصاحب السمو الملكي الأمير ” الوليد بن طلال بن عبد العزيز” رئيس مجلس إدارة المملكة القابضة، اليوم الجمعة، وهو يمازح إحدى الموظفات بمكتبه قامت بتصويره قائلًا ” تصوريني، بصورك أنا كمان ” .


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 532 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههه تواضع وخفة ظل الله يحفظك

[ عدد التعليقات: 265 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذي الروح الطيبة التي تؤدي للنجاح

[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 36 دقيقة

طيب ما راح نشوف مين صورته أحلى ههههههههه

[ عدد التعليقات: 17474 ] نشر منذ 33 دقيقة

ههههههه انشروها

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