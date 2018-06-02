بالفيديو.. ” الأمير الوليد بن طلال ” يمازح إحدي الموظفات بمكتبه

نايف السالم(صدى):

تداول عدد من مرتادي التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لصاحب السمو الملكي الأمير ” الوليد بن طلال بن عبد العزيز” رئيس مجلس إدارة المملكة القابضة، اليوم الجمعة، وهو يمازح إحدى الموظفات بمكتبه قامت بتصويره قائلًا ” تصوريني، بصورك أنا كمان ” .