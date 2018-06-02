بالفيديو.. ” الأمير الوليد بن طلال ” يمازح إحدي الموظفات بمكتبه
تداول عدد من مرتادي التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لصاحب السمو الملكي الأمير ” الوليد بن طلال بن عبد العزيز” رئيس مجلس إدارة المملكة القابضة، اليوم الجمعة، وهو يمازح إحدى الموظفات بمكتبه قامت بتصويره قائلًا ” تصوريني، بصورك أنا كمان ” .
فهد[ عدد التعليقات: 532 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههه تواضع وخفة ظل الله يحفظك
فيصل[ عدد التعليقات: 265 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذي الروح الطيبة التي تؤدي للنجاح
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 47912 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب ..
الجوهرة[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 36 دقيقة
طيب ما راح نشوف مين صورته أحلى ههههههههه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29151 ] نشر منذ 34 دقيقة
طيب
alfahd42[ عدد التعليقات: 17474 ] نشر منذ 33 دقيقة
ههههههه انشروها