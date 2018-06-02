تعادل سلبي يختم المباراة الودية بين مصر وكولومبيا

طلال الغامدي(صدى):

انتهت أحداث المباراة الودية بين منتخب الفراعنة ونظيره الكولومبي، منذ قليل، بالتعادل السلبي، وذلك فى اللقاء الذي أقيم باستاد ” أتلتي أزوري ” بمدينة ” بيرجامو ” الإيطالية، وذلك في إطار الاستعدادات لخوض منافسات كأس العالم فى البطولة التى تنطلق فى الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو بروسيا.

وكان ” هيكتور كوبر ” المدير الفنى للمنتخب الوطنى، قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من ” محمد الشناوى فى حراسة المرمى، و أحمد فتحى و أحمد حجازى و سعد سمير و محمد عبد الشافى و طارق حامد و سام مرسى و رمضان صبحى و عبد الله السعيد و محمود تريزيجيه و مروان محسن ” .

ويشارك ” المنتخب المصري ” ، في المجموعة الأولى في نهائيات كأس العالم 2018، وسيبدأ المنتخب المصري أولى مبارياته أمام منتخب أوروجواي، ومن ثم سيواجه منتخب روسيا الدولة المضيفة، وفي آخر مباريات المنتخب المصري في دوري المجموعات سيلاقي نظيره منتخب السعودية.