المرور توضح حقيقة استثناء المرأة من مخالفة التظليل

نايف السالم(صدى):

أوضحت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، حقيقة استثناء قائدات المركبات من بعض المخالفات المرورية كالتظليل.

وقالت المرور إنه لن يتم استثناء قائدات المركبات من بعض المخالفات المرورية، كالتظليل على سبيل المثال، مبينًا أن الأمر السامي الكريم كان واضحًا، وهو تطبيق نظام المرور ولائحته التنفيذية على الذكور والإناث على حد سواء.

وأكدت على أن النظام واضح ولن يستثنى أحد وسيتم التطبيق على الجميع.