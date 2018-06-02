التدخين يطيح بساري من قائمة المرشحين لتدريب تشيلسي

طلال الغامدي(صدى):

يبدو أن تدخين الإيطالي ماورسيو ساري أطاح به من قائمة المرشحين لتدريب تشيلسي خلفًا لأنطونيو كونتي.

وكانت شبكة ” سكاي سبورتس ” البريطانية أوضحت أن قيام ساري بالتدخين خلال المباريات هو السبب وراء عدم نية تشيلسي في تعيينه مدربا الموسم المقبل.

وعلى جانب أخر بالإضافة للتدخين لم يوافق تشيلسي على دفع 8 ملايين يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد ساري مع نابولي من أجل قيادته للفريق.

وبعد الإطاحة بساري عاد لويس إنريكي، مدرب برشلونة السابق، لحسابات تشيلسي مرة أخرى لقيادة الفريق اللندني في الموسم المقبل.