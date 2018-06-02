الحكومة اليمنية تستهجن إنشاء المليشيات الحوثية ‏هيئة عامة للزكاة

واس(صدى):

استهجنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية، ‏ابتهاج الكمال قيام مليشيات الحوثي الانقلابية، المدعومة ‏من إيران، بإنشاء الهيئة العامة للزكاة في مسعى ‏واضح منها، لإلغاء صندوق الرعاية الاجتماعية، ‏وتعطيل عمله في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.‏

وقالت الكمال في تصريح صحفي بثته ” وكالة الأنباء ‏اليمنية الرسمية ” : إن هذا الإجراء غير القانوني يمثل ‏تطوراً مخيفاً في إطار مشروع المليشيا للبحث عن ‏ذرائع جديدة لجباية الأموال واستخدامها في حربها ‏العبثية بحق اليمنيين ويشكل عبئاً إضافيا يثقل على ‏كاهل المواطنين ويزيد من معاناتهم . ‏

وأضافت أن إقرار هذا المشروع بالتزامن مع طرح ما ‏يسمى بزكاة الخُمس أمام أعضاء مجلس النواب ‏الموجودين في المناطق الخاضعة للانقلابين يعكس ‏مدى غطرسة المليشيا وسعيها لمخالفة اللقوانين والدساتير النافذة في اليمن منذ أكثر من نصف ‏قرن، وسعياَ منها لإيجاد شرخ في النسيج الاجتماعي ‏والشعب اليمني.‏

ودعت الكمال كافة المنظمات والهيئات النقابية ‏والحقوقية إلى الوقوف في وجه المليشيا واجراءاتها ‏الرامية إلى زيادة معاناة السكان وإطالة الحرب ‏واجراءاتهم الداعية لتكريس ثقافة الكراهية والعنصرية.‏

وأشارت الوزيرة اليمنية إلى أن مثل هذه الإجراءات ‏لاغية بحكم أنها صادرة عن مليشيا انقلابية غير معترف ‏بها مهيبة بالمؤسسات والمصالح والأشخاص بعدم ‏التعامل مع هذه الهيئة.‏