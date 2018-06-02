الحكومة اليمنية تستهجن إنشاء المليشيات الحوثية هيئة عامة للزكاة
استهجنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية، ابتهاج الكمال قيام مليشيات الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، بإنشاء الهيئة العامة للزكاة في مسعى واضح منها، لإلغاء صندوق الرعاية الاجتماعية، وتعطيل عمله في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.
وقالت الكمال في تصريح صحفي بثته ” وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ” : إن هذا الإجراء غير القانوني يمثل تطوراً مخيفاً في إطار مشروع المليشيا للبحث عن ذرائع جديدة لجباية الأموال واستخدامها في حربها العبثية بحق اليمنيين ويشكل عبئاً إضافيا يثقل على كاهل المواطنين ويزيد من معاناتهم .
وأضافت أن إقرار هذا المشروع بالتزامن مع طرح ما يسمى بزكاة الخُمس أمام أعضاء مجلس النواب الموجودين في المناطق الخاضعة للانقلابين يعكس مدى غطرسة المليشيا وسعيها لمخالفة اللقوانين والدساتير النافذة في اليمن منذ أكثر من نصف قرن، وسعياَ منها لإيجاد شرخ في النسيج الاجتماعي والشعب اليمني.
ودعت الكمال كافة المنظمات والهيئات النقابية والحقوقية إلى الوقوف في وجه المليشيا واجراءاتها الرامية إلى زيادة معاناة السكان وإطالة الحرب واجراءاتهم الداعية لتكريس ثقافة الكراهية والعنصرية.
وأشارت الوزيرة اليمنية إلى أن مثل هذه الإجراءات لاغية بحكم أنها صادرة عن مليشيا انقلابية غير معترف بها مهيبة بالمؤسسات والمصالح والأشخاص بعدم التعامل مع هذه الهيئة.
قادم[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 2 ساعتين
كيف لهم ذلك وهم مهزومين في اكثر من ٨٠٪ من اليمن.
اللهم انصر التحالف وسلم ارواحهم وارحم الشهداء منهم واهزم اعدائهم
فهد[ عدد التعليقات: 532 ] نشر منذ 2 ساعتين
هاذولا محتلين واغبياء ولا ينظرون لغيرهم
فيصل[ عدد التعليقات: 265 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله ينتقم منهم ميلشيات الحوثي المجوس الارهابيين
alfahd42[ عدد التعليقات: 17474 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم انصر القوات الحكوميه والمتحالفه على الحوثيه العفنه