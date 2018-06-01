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أقدم صورة للحرم المكي تثير إعجاب مرتادي مواقع التواصل

أقدم صورة للحرم المكي تثير إعجاب مرتادي مواقع التواصل
حمود العنزي(صدى):

أثارت صورة متادولة لأقدم صلاة بالحرم المكي، إلتقطها المصور المكي ” عبدالغفار ” عام 1888م، اليوم الجمعة، إعجاب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت الصورة ” بوابة بني شيبة، والمنبر السليماني، ومقام إبراهيم، ومبنى زمزم، وقلعة أجياد ” .

وكان ” عبدالغفار ” ، مصور مكي لا يعرفه كثيرون، إذ إن المعلومات الواردة عنه قليلة جدًّا، ولم يعرفه الجمهور إلا من خلال المستشرق الهولندي ” كريستيان سنوك هرخرونيه ” ، الذي درس اللاهوت والعربية والإسلام، وعلمه التصوير، وإلتقيا معًا في مكة.

ووصف ” هرخرونيه ” ، ” عبدالغفار ” بأنه يمتلك مواهب فنية بجانب أعماله الفوتوغرافية، لأنه مارس عمل طبيب أسنان وصانع ساعات وأسلحة ومصهرًا للذهب والفضة، وكان شغوفًا بالتصوير الفوتوغرافي.

ولخص ” عبدالغفار ” مجمل حياته في مكة بـ 1880 صورة، واستغل أوراق مادة موجودة في بياض البيض (تساعد على لصق المواد الكيماوية) في تجميعها بألبوم واحد، إضافة إلى 144 لوحًا زجاجيًّا كان ” هرخرونيه ” قد تركها بصحبته، حتى أشتهر اليوم بأنه أول مصور مكي.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 530 ] نشر منذ 1 ساعة

لبيك اللهم لبيك لبيك.. لا شريك لك لبيك

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