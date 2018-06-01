إزالة عدد من الخيام والمسالخ العشوائية بالرياض

حمود العنزي(صدى):

نجحت أمانة الرياض، اليوم الجمعة، في إزالة عدد من الخيام والمسالخ المخالفة؛ في إطار حملاتها لإزالة مظاهر التلوث البصري في المنطقة.

وقال الحساب الرسمي للأمانة على ” تويتر “، إن بلدية السلى قامت بردم وسفلتة 84 حفرة ونقل صبات خرسانية بعدد 150.

وفي السياق ذاته أزالت بلدية الروضة، ١٢ خيمة مخالفة، و١٠ مسالخ عشوائية، وسلمت العمالة المخالفة للجهات المختصة.

وأوقفت بلدية شمال الرياض موقع غير مرخص لتجميع الدفان بحي العارض، و تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.