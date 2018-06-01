بالفيديو.. بوتين يفتح باب السيارة لولي عهد أبو ظبي.. وخلايا عزمي تواصل ” اللطم “

موسكو(صدى):

في لقطة مثيرة للإعجاب لم تتكرر كثيرًا في مثل تلك المواقف، تخلى الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين عن البروتوكول وقام بفتح باب السيارة ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد.

وأظهر فيديو للرئيس الروسي وبن زايد خلال زيارة الأخير لروسيا ، اليوم الجمعة، قيام بوتين بفتح باب السيارة لولي عهد أبو ظبي ، ثم عاد بوتين ليركب بجانبه بعد أن استقل بن زايد السيارة.

وعلى ما يبدو أن تلك اللقطة تسببت في إصابة خلايا عزمي بشارة بصدمة موجعة؛ حيث لم يتلقى أميرهم المدلل تميم بن حمد عند زيارته لروسيا مثل هذا الاستقبال بل تم طرده بشكل غير مباشر.

وكان بوتين استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه له، في زيارته الأخيرة لروسيا بمراسم استقبال حافلة وكان ظهرالرئيس الروسي في أحد مشاهد الزيارة وهو يسكب الشاي لخادم الحرمين الشريفين، فيبدو أن بوتين يجيد استقبال الكبار بالحفاوة والودية.