بالفيديو.. وزير التعليم يستجيب لتحدي طالب له في تنس الطاولة

عادل الحربي(صدى):

أثار وزير التعليم أحمد العيسى، الإعجاب؛ على خلفية قبوله لتحدي أحد الطلاب له في لعب تنس الطاولة.

وجاء ذلك التحدي، خلال إحدى جولات وزير التعليم ضمن برنامج ” إجازتي 3 ” ؛ حيث عرض الطالب على ” العيسى ” مشاركته في اللعب، ووافق الوزير.

يجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم تسعى لزيادة أعداد أندية الحي؛ لتصل خلال عامَيْن إلى 2000 نادٍ في مختلف أنحاء المملكة، وتشمل برامج وأنشطة وفعاليات، تسهم في جذب الشباب والطلاب للأندية، في إطار برنامج إجازتي٣ ” صيفك سعيد.. وقتك مفيد ” في النادي الموسمي.