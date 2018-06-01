بالصور.. دهس مواطن بإقليم كشمير تحت مدرعة شرطية

نيودلهي(صدى):

تمكن مصور إحدى وسائل الإعلام العالمية بالهند، من إلتقاط عدد من الصور لمدرعة وهي تدهس أحد المحتجين، اليوم الجمعة، بمنطقة ” كشمير “.

وعادة ما يخرج المحتجون إلى شوارع سريناغار عقب صلاة الجمعة، مطالبين بإنهاء حكم نيودلهي على الشطر الهندي من كشمير، ورغم أن الاحتجاجات كانت سلمية إلى حد كبير، كما جاء فى رواية أحد ” الأهالي ” إلا إن مركبة مدرعة سارت بشكل جنوني واقتحمت حشدا من المحتجين المناهضين للهند في أكبر مدن كشمير، لتصدم ستة أشخاص وتسحق رجلا تحت عجلاتها، ما أسفر عن إصابته بشكل خطير.

ومن جانب أخر يقول مسؤولون إن هذا ” هراء “، وإن المركبة كانت محاصرة بحشد من الرجال الغاضبين سقط بعضهم أسفل المركبة التي تشبه سيارات الدفع الرباعي عندما كانوا يحاولون إخراج الجنود والاعتداء عليهم.

وقال سانجاي شارما، المتحدث باسم القوة شبه العسكرية المعنية ” كان موقفا خلقه الحشد. أظهرنا ضبطا بالغا للنفس “.