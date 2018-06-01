حاول التسلل للعراق.. الداخلية تكشف تفاصيل جديدة عن قاتل ” السبيعي “

عبدالعزيز القثامي(صدى):

كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي، اليوم الجمعة، معلومات جديدة حول الجاني قاتل الرقيب عبدالله السبيعي في حادث الطائف.

وقال ” التركي ” ، إن الجاني الذي يرقد الأن في المستشفى لتلقي العلاج بعد إطلاق النار عليه؛ من أصحاب السوابق؛ حيث قضى في السجن 3 سنوات ، وشملت سوابقه الجنائية ” حيازة سلاح بدون ترخيص، إطلاق نار، مشاجرات ” .

وأضاف أنه حاول التسلل للعراق بداعي الزواج هناك؛ وتم توقيفه عام 1436، ولم يتم إثبات أنه كان يرغب في الانضمام إلى جماعات إرهابية.

وأكد على أنه حتى الأن لم يتم إثبات أو التوصل لعلاقة الجاني بجماعات إرهابية، وسيتم معرفة ذلك بعد تعافيه والتحقيق معه.

يجدر الإشارة إلى أن الطائف شهدت حادث طعن الرقيب السبيعي أثناء مهام عمله في إدارة حركة المرور، كما تم إصابة اثنين من زملائه.