فتاة تقتلع عينيها بيديها وسط الشارع

واشنطن(صدى):

أقدمت فتاة أمريكية تُدعى ” كايلي موثارت ” في العشرينات من عمرها ، على أقتلاع عينيها في مكان عام أمام مئات المارة، وهي تحت تأثير المخدرات ، وسط ذهول أصاب الجميع .

وحاول المواطنون المتواجدون وقت الحادثة تقديم يد المساعدة ليفاجأوا برفض الفتاة التام لهم، بل وأيضاً حاولت إخراج عينها الأخرى.

وقال أحد شهود العيان في تصريحات إعلامية ، إنه رأى الفتاة تدفع بالإبهام والسبابة والوسطى في كلتا عينيها ثم أمسكت بالمقلتين ولفت يديها وسحبت حتى اقتلعتهما ، وتم نقلها إلى المستشفى مع إصابة بالعمى التام.

وبعد أن أقلعت الفتاة عن تناول المخدر القوي، تمكنت من الحفاظ على حالتها النفسية إيجابية، وتعمل على إعادة بناء حياتها من جديد والخروج بأفضل وضع في ظل ظروف حياتها الجديدة.

وقالت كايلي في تعليقها على الحادثة المأساوية ، أخيراً أشعر بأنني إنسان مرة أخرى، لا أحد يطاردني ولا أرى أحداً .