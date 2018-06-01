للمرة الأولى.. شيرين عبد الوهاب تقيم حفلا غنائيا بالمملكة
أعلنت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب ، اليوم الجمعة، عن حفلًا غنائيًا لها بالمملكة للمرة الأولى .
وغردت شيرين عبر حسابها الرسمي على ” تويتر “: ” سيدات جدة والسعودية الجُمال، مبسوطة إن أول حفلة ليا في السعودية هتكون معاكم إن شاء الله يوم ١٩ يونيه في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية “.
وتابعت : ” تقدروا تحجزوا مكانكم في الحفلة من اللينك ده.. من هنا
سيدات جدة والسعودية الجُمال، مبسوطة إن أول حفلة ليا في السعودية هتكون معاكم إن شاء الله يوم ١٩ يونيه في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، تقدروا تحجزوا مكانكم في الحفلة من اللينك ده: https://t.co/dgab8btuBLعيدكم_مع_شيرين_بجدة pic.twitter.com/uYBkXikAvM
— Sherine Abdel-Wahab (@sherine) June 1, 2018
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