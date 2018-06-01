للمرة الأولى.. شيرين عبد الوهاب تقيم حفلا غنائيا بالمملكة

نورة الشهري(صدى):

أعلنت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب ، اليوم الجمعة، عن حفلًا غنائيًا لها بالمملكة للمرة الأولى .

وغردت شيرين عبر حسابها الرسمي على ” تويتر “: ” سيدات جدة والسعودية الجُمال، مبسوطة إن أول حفلة ليا في السعودية هتكون معاكم إن شاء الله يوم ١٩ يونيه في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية “.

وتابعت : ” تقدروا تحجزوا مكانكم في الحفلة من اللينك ده.. من هنا