بالفيديو.. كف قوي من غادة عبدالرازق لـ رامز جلال

أماني الغامدي(صدى):

ضربت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، النجم رامز جلال، على وجهه فور كشفه عن هويته، في برنامج ” رامز تحت الصفر ” .

وتلقت ” عبدالرازق ” ، صدمة المقلب بالوقوف صامتة بضع ثوان قبل أن توجه إلى رامز الضربة على وجهه، وهددته بأن الحلقة لن تذاع.

وكان فريق عمل البرنامج قد اضطر إلى إلغاء الفقرة الأولى للضيف، أثناء ذهابها بالزلاجة إلى كابتن مجدي عبدالغني، حتى لا تقع في الثلج، وتسبب مشكلة بسبب غرابة الملابس التي ترتديها.