حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على أنحاء المملكة

عادل الحربي(صدى):

تنبأت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بأن يسود الطقس حار على المنطقة الشرقية وأجزاء من وسط المملكة، غدا السبت، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك ،الجوف ،المدينة المنورة ،مكة المكرمة خاصة الأجزاء الجنوبية منها ” الليث-القنفذة ” .

وأضافت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن السماء ستكون غائمة جزئياً على مناطق تبوك ،الجوف ،الحدود الشمالية ،الرياض والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وكما توقعت الهيئة العامة للأرصاد فرصة تَكوُن السُحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة على مرتفعات جازان ،عسير ،نجران قد تمتد الى وادي الدواسر.