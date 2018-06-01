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حقيقة وجود طائر ساهر لتسجيل المخالفات

حقيقة وجود طائر ساهر لتسجيل المخالفات
نايف السالم(صدى):

كشفت هيئة مكافحة الشائعات، أن مقطع الفيديو المتداول عن طائر ساهر لتسجيل المخالفات، غير صحيح.

وأوضحت الهيئة أن الفيديو الحقيقي هو لطائرة آلية ” درون ” ، للتصوير السينمائي أو المباشر لمراقبة الازدحامات، مشيرة إلى أنها ليس لها علاقة بنظام الرصد الآلي ” ساهر ” .

في سياق متصل، أوضح مصدر في المرور، أن الطائرة ليس لها علاقة بتسجيل المخالفات المرورية، وهي تعمل في مراقبة الازدحامات فقط، وقد بدأ العمل بها في منطقة مكة المكرمة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 527 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههه والله كان راح يريحنا من الاخطاء المرورية

[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههه
خوفتو الناس

[ عدد التعليقات: 2411 ] نشر منذ 38 دقيقة

كويس

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