العقيل : لانية لرحيل المدرب السويسرى عن الشباب

ماجد محمد(صدى):

انتقد أحمد العقيل رئيس نادي الشباب، الشائعات المتداولة حول رحيل المدرب السويسري رينيه فلير دون اتفاق معه، مؤكدًا أن إدارة النادي قد اتفقت بشكل مبدئي مع المدرب السويسري بدعم من رئيس هيئة الرياضة، وأن جميع الامور مطمئنة ولا يتبقى سوى بعض الإجراءات القانونية.

وأضاف ” العقيل ” أن النادي أنهى التفاوض مع أحد اللاعبين الأجانب، بينما يجري التفاوض مع لاعبين آخرين، وذلك بعد إتمام جميع الأمور النظامية.

وفي سياق متصل، أكد المستشار تركي آل الشيخ على دعم نادي الشباب بأربعة لاعبين أجانب ومدرب.

وفي الجهة الأخرى، خضع اللاعب تركي العمار لعملية جراحية في منطقة أسفل البطن (فتاق)، وذلك بمدينة ميونخ في ألمانيا برفقة الدكتور وليد الشميمري من اللجنة الطبية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ومن المنتظر أن يعود اللاعب إلى التدريبات بعد نحو ٣ أسابيع.