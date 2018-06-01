بالصور.. أول رحلة مجانية للمواطنين بقطار الحرمين السريع
حضر وزير النقل، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، الدكتور نبيل العامودي، اليوم الجمعة، انطلاق الرحلة المجانية الأولى المخصصة للمواطنين والمواطنات على متن قطار الحرمين السريع.
والتقى وزير النقل، ركاب قطار الحرمين واستمع إلى انطبعاتهم آرائهم في التجربة، وذلك قبل التشغيل التجاري له، والمقرر أن يكون في سبتمبر القادم.
يذكر أن وزير النقل كان قد صرَّح بأن الرحلة المخصصة للمواطنين والمواطنات، تعد باكورة رحلات مجانية في نهاية كل أسبوع لحين التشغيل التجاري.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29126 ] نشر منذ 2 ساعتين
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭خذوني معاكم ابغي اروح المدينه
ابن طابة[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 2 ساعتين
اهم شيء توظيف النساء خلصم الشباب كلهم توظفوا ما شاء الله تبارك الله .
شركات اتجاهها ناعم ماشاء الله تبارك الله.
الله يستر بس