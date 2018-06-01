بالصور.. أول رحلة مجانية للمواطنين بقطار الحرمين السريع

حمود العنزي(صدى):

حضر وزير النقل، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، الدكتور نبيل العامودي، اليوم الجمعة، انطلاق الرحلة المجانية الأولى المخصصة للمواطنين والمواطنات على متن قطار الحرمين السريع.

والتقى وزير النقل، ركاب قطار الحرمين واستمع إلى انطبعاتهم آرائهم في التجربة، وذلك قبل التشغيل التجاري له، والمقرر أن يكون في سبتمبر القادم.

يذكر أن وزير النقل كان قد صرَّح بأن الرحلة المخصصة للمواطنين والمواطنات، تعد باكورة رحلات مجانية في نهاية كل أسبوع لحين التشغيل التجاري.