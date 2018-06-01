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بالفيديو.. الأمطار تسقط محلات في محايل عسير

بالفيديو.. الأمطار تسقط محلات في محايل عسير
أبها(صدى):

أظهر مقطع فيديو، سقوط بعض المحلات في محايل عسير، بسبب الهطول الغزير للأمطار على المحافظة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أعلنت عن هطول أمطار رعدية على مرتفعات: ” جازان، عسير، والباحة ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2411 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يعوضهم خير

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