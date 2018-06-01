بالفيديو.. الأمطار تسقط محلات في محايل عسير

أبها(صدى):

أظهر مقطع فيديو، سقوط بعض المحلات في محايل عسير، بسبب الهطول الغزير للأمطار على المحافظة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أعلنت عن هطول أمطار رعدية على مرتفعات: ” جازان، عسير، والباحة ” .