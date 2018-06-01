بالفيديو.. الأمطار تسقط محلات في محايل عسير
أظهر مقطع فيديو، سقوط بعض المحلات في محايل عسير، بسبب الهطول الغزير للأمطار على المحافظة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أعلنت عن هطول أمطار رعدية على مرتفعات: ” جازان، عسير، والباحة ” .
♦️#يحدث_الان :
عاجل : سقوط بعض المحلات بصناعية #محايل #عسير نتيجة الأمطار الغزيره التي تشهدها المحافظه الآن
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— السعودية اليوم🇸🇦 (@alsaudi_today) June 1, 2018
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29126 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يجعلها امطار خير وبركه
qlq[ عدد التعليقات: 2411 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يعوضهم خير