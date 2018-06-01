جامعة طيبة في بدر وينبع تــزفان 1676 طالب وطالبة لسوق العمل

نايف السالم(صدى):

رعى مدير جامعة طيبة د.عبدالعزيز السراني حفل تخريج الدفعة السادسة من خريجي فرعي الجامعة بمحافظتي ينبع وبدر في مختلف التخصصات ، وذلك وسط حضور كبير تقدمهم محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي ، ووكيل الجامعة للفروع الدكتور مصطفى حلبي والمشرف على فرع الجامعة بيبنع الدكتور عبدالعزيز صالح الردادي ، وعدد من المسؤولين ومدراء الدوائر الحكومية بالمحافظة .

وفي كلمته أشاد عميد القبول والتسجيل بينبع د. مالك المالكي بدور الجامعة التنموي وما تقوم به في تخريج وتجهيز الكفاءات من ابناء الوطن للمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة في وطننا الغالي فمن فضل الله تعالي علينا اننا ننتمي لهذا الوطن بلد الحرمين وقبلة المسلمين والذي يتسنم مكانه عالية , اقتصادياً وسياسياً واستراتيجياً .

وأشار المالكي خلال كلمته الى أن تخريج هذه الدفعة من طلبة الجامعة في فرع ينبع وبدر هو امتداد للدعم التي تلقاه الجامعة من حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله , فقد بلغ المجموع الإجمالي للخريجين في فرعي جامعة طيبة بمحافظتي ينبع وبدر للفصل الدراسي الأول والثاني والمتوقع تخرجهم من الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي الحالي 1676 طالب وطالبة في اكثر من 6 كليات وفي مختلف التخصصات الطبية والعلمية والأدبية .

ثم قدمت قصيده ترحيبية , تلاها كلمة الخريجين القاها نيابة عنهم الخريج ماجد القحطاني من كلية الهندسة , ثم شاهد الحضور عرضا مرئيا تضمن انجازات فرع الجامعة بينبع.

عقب ذلك ألقى مدير الجامعة كلمة أكد فيها أن الجامعة سوف تطلق خلال العام الدراسي القادم 1439/1440 هـ برنامج التغذية الإكلينيكية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بفرع الجامعة بينبع وفي ختام الحفل تم اعلان نتائج الخريجين وتكريم الحاصلين على مراتب الشرف الاولى والطلاب المتفوقين في التخصصات المختلفة .