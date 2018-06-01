إفطار رمضاني يعيد زوجين بعد طلاق دام عامين

تركي السالم(صدى):

فوجئت زوجة كانت قد طلقت منذ سنتين، بإخبار والدها لها بأن زوجها قد عاد ويطلب منها الموافقة على الرجوع إليه.

وتفصيلًا، تسبب نزاعًا قبليًا بين أقارب الزوجين في إحدى قرى منطقة جازان، في تطليق الزوج لزوجته أمام القبيلة دون علمها.

وكان زواجهما قد استمر حينها 20 عامًا، إلا أن هذا النزاع فرَّق بينهما، وترك الزوج أبنائه معها، وغادر القرية.

وبعد مرور عامين على الطلاق، عاد الزوج وحضر إفطارًا جماعيًا أقامته القبيلة، وفوجئت الزوجة بطلب والدها الموافقة على الرجوع إلى زوجها ونسيان ما مرت به.

من جانبها، وافقة الزوجة على العودة لزوجها ومواصلة الحياة معًا، مؤكدة أنها لن تسمح للخلافات القبلية أن تفرقهما.