إفطار رمضاني يعيد زوجين بعد طلاق دام عامين
فوجئت زوجة كانت قد طلقت منذ سنتين، بإخبار والدها لها بأن زوجها قد عاد ويطلب منها الموافقة على الرجوع إليه.
وتفصيلًا، تسبب نزاعًا قبليًا بين أقارب الزوجين في إحدى قرى منطقة جازان، في تطليق الزوج لزوجته أمام القبيلة دون علمها.
وكان زواجهما قد استمر حينها 20 عامًا، إلا أن هذا النزاع فرَّق بينهما، وترك الزوج أبنائه معها، وغادر القرية.
وبعد مرور عامين على الطلاق، عاد الزوج وحضر إفطارًا جماعيًا أقامته القبيلة، وفوجئت الزوجة بطلب والدها الموافقة على الرجوع إلى زوجها ونسيان ما مرت به.
من جانبها، وافقة الزوجة على العودة لزوجها ومواصلة الحياة معًا، مؤكدة أنها لن تسمح للخلافات القبلية أن تفرقهما.
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 5367 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يسخرهم لبعض … ويبعد عنهم ابليس 😌
معلمة[ عدد التعليقات: 587 ] نشر منذ 1 ساعة
بعد عشرين سنة عشرة عمر يطلقها عشان نزاع قبلي !
الله المستعان
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29119 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجمع شملهم ومن يسعى في الفرقه بين الناس يفرق بينه وبين صحته
فهد[ عدد التعليقات: 156 ] نشر منذ 1 ساعة
المحبة لها دور
ابن البلد[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 28 دقيقة
الله يألف القلوب بيتهم
qlq[ عدد التعليقات: 2405 ] نشر منذ 8 دقائق
كويس