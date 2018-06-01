الأمواج تلفظ ألغاما بحرية قبالة سواحل ميدي

فهمي محمد(صدى):

اكتشفت قوات التشكيل البحري التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة في اليمن، ألغامًا بحرية جديدة قبالة سواحل ميدي شمال غرب محافظة حجة، زرعت قبل فترة طويلة تتجاوز العام.

وأعلن مصدر عسكري بقوات التشكيل البحري في المنطقة الخامسة، أنه تم العثور على هذه الألغام البحرية صباح اليوم، بعد أن لفظتها الأمواج إلى أطراف الساحل، وقد ظهرت فيها آثار الصدأ نتيجة ملوحة البحر.

وأكد المصدر، أن الألغام لا تزال قابلة للانفجار إذا ارتطمت بجسم صلب، مشيرًا إلى أنه تم تفجير هذه الألغام قبل الساحل في وجود خبراء لتفجير الألغام من قبل قوات التحالف العربي الداعم للشرعية.