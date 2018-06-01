أول ظهور لمقدمة سيارة أودي Q8 المثيرة الشرسة

متابعات(صدى):

أعلنت أودي مؤخراً ان الكشف عن سيارتها متعددة الاستخدامات الجديدة Q8 سيكون قريباً, وقد استخدمت حملة تقليدية تشويقية للسيارة على اليوتيوب.

وكشفت الشركة عن 5 حلقات سيتم تقديمها للكشف عن ملامح السيارة ولكن حتى الحلقة الثالثة لم يظهر من السيارة سوى شعارها فقط.

والحلقتان الأولى والثانية لم يكن فيهما أي شيء يمكن أن يظهر أي من ملامح السيارة , والحلقة الثالثة تعتبر الأسوأ بينهم ولكنها على الأقل قدمت أول لمحة عن السيارة بشكل حقيقي.

وفي نهاية الفيديو الذي ظهر في تلك الحلقة تم الكشف على جزء من ملامح السيارة وهو واجهة السيارة الأمامية الشرسة والتي ظهرت بمجرد تشغيل المصابيح الأمامية لها وهي الشيء الوحيد الجدير بالرؤية في الفيديو.

وتمثل الواجهة تصميم مميز ستطبقه الشركة على كل السيارات التي تحمل علامة Q الجديدة, وستحمل السيارة محركات يتوقع أن تكون بين 3 و3 لتر TFSI ومحرك ديزل TDI سعة 3 لتر بجانب تقديم نسخة كهربائية e-tron , ويتوقع ظهور مزيد من التفاصيل بخصوص السيارة قبل الاطلاق بوقت قليل وفي آخر حلقتين من الحلقات الخمس الترويجية للسيارة على اليوتيوب.