مرتضى منصور يتهم ” شيكابالا ” بنكران الجميل للزمالك

ماجد محمد(صدى):

هدَد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري اللاعب محمود عبد الرازق ” شيكابالا ” نجم الرائد السابق بسبب تصريحاته الأخيرة في برنامج ” رامز تحت الصفر ” .

و كان شيكابالا قد صرح خلال البرنامج، إنه ينوي العودة لصفوف الإسماعيلي وليس للزمالك عند ختام مسيرته الكروية، وذلك رغم أن اللاعب مُلزم بالعودة للزمالك عقب انتهاء تعاقده مع الرائد لموسم على سبيل الاعارة.

ومن جهته، قال رئيس نادي الزمالك: ” شيكابالا لم يتلق أية عروض، وما يتردد عن اهتمام 4 و5 أندية بضمه كلام وهمي ” ، مضيفًا: ” شيكابالا هرب من اليونان والإمارات، ونادي الزمالك هو الذي وقف بجانبه، فهل يكون رد الجميل أن يُصرح بأنه سينهي مسيرته في صفوف الإسماعيلي؟! ، لا، ستنهي مشوارك في الزمالك يا شيكابالا ” .