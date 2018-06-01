أنباء عن منع سارة الودعاني من تقديم برنامج كويتي بسبب صدام حسين
ترددت أنباء من مصادر إعلامية عن منع الفاشونيستا السعودية سارة الودعاني من تقديم البرنامج الكويتي ” 3S ” عبر إحدى القنوات الكويتية بالمشاركة مع الإعلامي الكويتي صالح الراشد والفنانة شيلاء سبت ، وذلك عقب تمجيدها للراحل صدام حسين .
حيث تدالو رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صورة من تغريدة سارة الودعاني التي مجدت فيها صدام حسين الأمر الذي اعتبره العديد من الكويتيين استفزازًا لمشاعرهم .
ومن جانبها لم تعلق سارة الودعاني حتى هذه اللحظة على ما تردد عن إيقافها من تقديم البرنامج ، ولكن بمتابعة حساب القناة على تويتر تبين عدم وجود سارة الودعاني ضمن فريق التقديم في حلقة الأمس .
ونشرت القناة مقطع فيديو لحلقة الأمس دون سارة الودعاني وقالت معلقة عليها: حلقة مع الفنان الشعبي سعود المزيعل تقديم شيلاء سبت وصالح الراشد .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17123 ] نشر منذ 2 ساعتين
بعدين ساره الودعاني ايش موديها للكويت هل زوجها كويتي والا هي ما تزوجت
ايش حكايتها بالضبط ؟
فهد[ عدد التعليقات: 384 ] نشر منذ 1 ساعة
هي واحد ياطويل العمر مالها راعي داجه على راسه تتميلح في كل شارع وكل فندق وكل مدينه وزوجها خلفها تقوده
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 29119 ] نشر منذ 53 دقيقة
الله المستعان