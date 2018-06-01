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أنباء عن منع سارة الودعاني من تقديم برنامج كويتي بسبب صدام حسين

أنباء عن منع سارة الودعاني من تقديم برنامج كويتي بسبب صدام حسين
نورة الشهري(صدى):

ترددت أنباء من مصادر إعلامية عن منع الفاشونيستا السعودية سارة الودعاني من تقديم البرنامج الكويتي ” 3S ” عبر إحدى القنوات الكويتية بالمشاركة مع الإعلامي الكويتي صالح الراشد والفنانة شيلاء سبت ، وذلك عقب تمجيدها للراحل صدام حسين .

حيث تدالو رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صورة من تغريدة سارة الودعاني التي مجدت فيها صدام حسين الأمر الذي اعتبره العديد من الكويتيين استفزازًا لمشاعرهم .

ومن جانبها لم تعلق سارة الودعاني حتى هذه اللحظة على ما تردد عن إيقافها من تقديم البرنامج ، ولكن بمتابعة حساب القناة على تويتر تبين عدم وجود سارة الودعاني ضمن فريق التقديم في حلقة الأمس .

ونشرت القناة مقطع فيديو لحلقة الأمس دون سارة الودعاني وقالت معلقة عليها: حلقة مع الفنان الشعبي سعود المزيعل تقديم شيلاء سبت وصالح الراشد .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 17123 ] نشر منذ 2 ساعتين

بعدين ساره الودعاني ايش موديها للكويت هل زوجها كويتي والا هي ما تزوجت
ايش حكايتها بالضبط ؟

[ عدد التعليقات: 384 ] نشر منذ 1 ساعة

هي واحد ياطويل العمر مالها راعي داجه على راسه تتميلح في كل شارع وكل فندق وكل مدينه وزوجها خلفها تقوده

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