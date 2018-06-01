الدفاع المدني: ” الكلادنج ” خطر يهدد سلامة الأرواح والممتلكات

نايف السالم(صدى):

كشفت مديرية الدفاع المدني أنواعًا من ” الكلادنج ” غير مقاومة للحريق، تُمثل خطرا يُهدد سلامة الأرواح والممتلكات نظرا لسرعة انتشار الحريق على كامل واجهة المبنى وتطاير بعض الالواح المشتعلة على المواقع المجاورة مما يؤدي الى اتساع رقعة الحريق وصعوبة التعامل معه أثناء الحادث.

ومن جانبها، أفادت ” هيئة المواصفات والمقاييس ” بأن هناك لائحة فنية إلزامية صادرة على موقع الهيئة تغطي منتجات الكلادنج، وذلك بناء على طلب الدفاع المدني لتحديد إمكانية قبول التقارير من الجهات والمختبرات المعتمدة ومدى صحتها في تقييم المطابقة الفنية للمنتج .

وأوضح الدفاع المدني بأنه بعد تصنيف منتجات الكلادنج على إنها منتجات خطرة، وعليه فإنه يجب أن يكون المنتج حاصلا على شهادة مطابقة صادرة من جهة منح مقبولة ومعتمدة من قبل الهيئة ولا يكتفي بالتقارير الفنية الخاصة بالمنتج، حيث إنها تُعتبر أحد متطلبات المطابقة،

وأضاف أن هناك جهات مقبولة ومعينة من الهيئة لمنح شهادات المطابقة للمنتجات المستوردة، ويجب عدم دخول هذه المنتجات إلا بعد حصولها على شهادات مطابقة تغطي تلك المنتجات، وفي حال حصل المنتج على هذه الشهادة يمكن إرسال خطاب استفسار للهيئة لطلب التحقق من سلامة الشهادة والتقارير الفنية الخاصة بالمنتج.

و جديربالذكر الهيئة بأن الهيئة هي الجهة المسؤولة عن نشاط تقويم المطابقة بالمملكة وعن أي وثائق يتم إصدارها من قبل جهات تكوين المطابقة المقبولة والمعينة من قبلها والتي بدورها تقوم بإصدار تقارير بسلامة تلك الوثائق.