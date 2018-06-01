بعد تدخل أمير المدينة.. إنهاء عقود موظفي مؤسسة ” نماء “

نايف السالم(صدى):

تلقى موظفي مؤسسة ” نماء المنورة “، رسائل إلكترونية تفيد بأن أمس الخميس هو آخر يوم لهم في العمل لديها، وذلك بعد يومين فقط من توجيه أمير المدينة المنورة بالنظر في إنهاء عقودهم.

وطالبت إدارة الموارد البشرية في المؤسسة من الموظفين تسليم ما بحوزتهم من عُهد، ليتسلم الموظفين بعدها مباشرة رسائل نصية من التأمينات الاجتماعية تفيد بإلغاء اشتراكاتهم بها، مشيره إلى أن سبب الإلغاء هو الاستقالة.

وكان أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، طالب بعقد اجتماع عاجل تشكيل لجنة من الجهات الحكومية المعنية للنظر في مدى قانوينة فصل إحدى المؤسسات لموظفيها.

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