” المنيف ” عن الوظائف: ليس لنا علاقة بنوعية وعدد احتياجات الجهات الحكومية

علي القحطاني(صدى):

كشف المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية حمد المنيف، عن اختصاصات الوزارة بالنسبة لاحتياجات الجهات الحكومية من الوظائف.

وأوضح ” المنيف ” ردًا على استفسار أحد المواطنين، أن الوزارة لا تتدخل في تحديد نوعية ولا احتياجات الجهات الحكومية من الوظائف.

وقال ” وزارة الخدمة المدنية ليس لها أي علاقة في تحديد (نوعية وعدد) احتياج الجهات الحكومية، علمًا بأن توجهها المستقبلي هو تمكين كافة الجهات الحكومية من شغل وظائفها بنفسها وفق الآلية المعتمدة ” .

وكان أحد المواطنين تسائل عن سبب عدك وجود وظائف لشهادته العلمية، قائلًا ” استاذ حمد وين الخدمه المدنيه عن بكالوريوس الاحصاء من تخرجنا ولا لنا وظايف هل من المعقول كل هالسنين مالنا مجال في الخدمه المدنيه !؟!؟ ” .

يُذكر أن مجلس الوزراء أقر، الثلاثاء الماضي، تعديلات على نظام الخدمة المدنية تخص 3 جوانب، يتعلق الأول منها بإيجاد منهجية جديدة تخص ربط الحوافز المادية، أما الجانب الثاني فيتضمن مسارًا جديدًا لتحفيز الموظفين المجدين، في حين أن الجانب الثالث هو مؤسسي، ويخص رأس المال البشري من حيث إدارة الموارد البشرية وتطويرها والاهتمام بالقيادات وإدارة المواهب والتعاقب الوظيفي.