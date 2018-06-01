بعد 3سنوات من الحظر.. ” إندونيسيا ” تستعد لإرسال عمالتها للدول الخليجية

جاكرتا(صدى):

تبدأ إندونيسيا للاستعداد؛ لرفع الحظر الذي فرضته على سفر عمالتها لدول الشرق الأوسط في عام 2015.

حيث صرح نصرون وحيد، رئيس وكالة حماية وتوظيف العمال المهاجرين بأندونيسيا، أن الحكومة تعمل على إضفاء الطابع الرسمي على خطة من شأنها السماح للعمال المهاجرين، خاصة عاملات الخدمة المنزلية، بالعمل مرة أخرى في الخارج.

وعن سبب إتخاذ هذه الخطوة، كشف ” نصرون ” أن ما بين 5 إلى 10 آلاف من العمال ذوي المهارات المتدنية، قد تم إرسالهم إلى الخارج بشكل غير قانوني كل شهر، منذ تفعيل الحظر.

يُذكر أن الحكومة بإندونيسيا كانت قد فرضت في البداية، حظرًا على ذهاب نسائها للعمل كمساعدات في المنازل بالشرق الأوسط، بين عامي 2010 و2013 بعد عدة حالات من الإساءة والتعذيب.