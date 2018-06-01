بعد توقف 4 سنوات.. فتح باب العمرة أمام اليمنين بهذه الشروط

فهمي محمد(صدى):

فتح قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، باب التسجيل لأداء مناسك العمرة لهذا العام من داخل اليمن، وذلك بعد توقف إصدارها تأشيرات العمرة لمدة 4 سنوات.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم بدء التسجيل أمام الراغبين في أداء مناسك العمرة في 18 رمضان على ان تنتهي في 15 شوال المقبل، لافته إلى أن 14 شوال هو آخر موعد لإصدار تأشيرات العمرة.

وأضافت أن برنامج العمرة سينتهي في 28 من شهر شوال، مشيره إلى أن الوكالات المعتمدة ستحدد رسوم العمرة شاملة السكن والنقل من وإلى الأراضي المقدسة، على أن تخضع الوكالات لإشراف ورقابة قطاع الحج والعمرة بالوزارة.

كما حذرت من التأخر عن موعد المغادرة من أراضي المملكة بعد أداء مناسك العمرة، مشددة على أن من يتأخر عن الموعد المحدد سيخضع للمساءلة القانونية، وكذلك الوكالة التي تم التفويج عبرها.