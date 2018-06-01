” فيديو ” يوثق مشهد انسحاب الحوثيين من ” الحديدة “

فهمي محمد(صدى):

أبرزت إحدى مقاطع الفيديو، مشهد انسحاب العناصر الحوثية من مدينة ” الحديدة ” اليمنية.

ووثق المقطع لحظة مغادرة الحوثيين للمدينة، حيث خرجت عربات محملة بالعشرات من العناصر الحوثية من المدينة.

كما أظهر المقطع بعض شوارع المدينة، تحديدًا ” صنعاء ” والكيلو 16 وهو خالي من نقاط التفتيش التابعة للحوثيين.

يُذكر أن قوات الجيش اليمني، قامت بإلحاق المليشيات الحوثية الإرهابية خسائر كبيرة بـ ” الحديدة ” خلال الأيام الماضية.