” فيديو ” يوثق مشهد انسحاب الحوثيين من ” الحديدة “
أبرزت إحدى مقاطع الفيديو، مشهد انسحاب العناصر الحوثية من مدينة ” الحديدة ” اليمنية.
ووثق المقطع لحظة مغادرة الحوثيين للمدينة، حيث خرجت عربات محملة بالعشرات من العناصر الحوثية من المدينة.
كما أظهر المقطع بعض شوارع المدينة، تحديدًا ” صنعاء ” والكيلو 16 وهو خالي من نقاط التفتيش التابعة للحوثيين.
يُذكر أن قوات الجيش اليمني، قامت بإلحاق المليشيات الحوثية الإرهابية خسائر كبيرة بـ ” الحديدة ” خلال الأيام الماضية.
ابو صالح[ عدد التعليقات: 1430 ] نشر منذ 3 ساعات
ووثق المقطع لحظة مغادرة الحوثيين للمدينة، حيث خرجت عربات محملة بالعشرات من العناصر الحوثية من المدينة.طاردو هولاء الجرزان حتي تقضو عليهم تماما
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29114 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم عجل بالنصر