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” فيديو ” يوثق مشهد انسحاب الحوثيين من ” الحديدة “

” فيديو ” يوثق مشهد انسحاب الحوثيين من ” الحديدة “
فهمي محمد(صدى):

أبرزت إحدى مقاطع الفيديو، مشهد انسحاب العناصر الحوثية من مدينة ” الحديدة ” اليمنية.

ووثق المقطع لحظة مغادرة الحوثيين للمدينة، حيث خرجت عربات محملة بالعشرات من العناصر الحوثية من المدينة.

كما أظهر المقطع بعض شوارع المدينة، تحديدًا ” صنعاء ” والكيلو 16 وهو خالي من نقاط التفتيش التابعة للحوثيين.

يُذكر أن قوات الجيش اليمني، قامت بإلحاق المليشيات الحوثية الإرهابية خسائر كبيرة بـ ” الحديدة ” خلال الأيام الماضية.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1430 ] نشر منذ 3 ساعات

ووثق المقطع لحظة مغادرة الحوثيين للمدينة، حيث خرجت عربات محملة بالعشرات من العناصر الحوثية من المدينة.طاردو هولاء الجرزان حتي تقضو عليهم تماما

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