” فيديو ” يكشف طريقة عمل النظام الجديد لرصد مخالفات السرعة

علي القحطاني(صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو، الطريقة التي يعمل بها النظام الجديد، التي أدخلته قوات أمن الطرق؛ لرصد مخالفات السرعة.

حيث يٌُتيح النظام الجديد لقوات الأمن، رصد مخالفات السرعة؛ دون حاجتها لاستيقاف المركبة.

وأبرز المقطع الطريقة التي يعمل بها هذا النظام، حيث ظهر أحد رجال أمن الطرق وهو بداخل دوريته ممسكًا بجهاز لوحي صغير موصول بكاميرا موضوعه بداخل الدورية وموجهة على الطريق.

ويمكن النظام رجل الأمن من اختيار الطريق والسرعة المحددة على كل مسار؛ فليقوم الجهاز بعد ذلك برصد المركبات المخالفة.