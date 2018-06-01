” قرقاش ” عن أزمة قطر: تويتر السعودي هزم الجزيرة

طلال الضوي(صدى):

كشف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، اليوم الجمعة، عن ملخص أزمة قطر بعد اقتراب مرور عامها الأول.

وأكد ” قرقاش ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن تويتر المملكة فقط تمكن من هزم قناة الجزيرة الإرهابية، حيث إن الدفاع عن الوطن هو الحق وليس الدفاع عن الإرهاب.

وقال ” الملخص الإعلامي لمرور سنة على أزمة قطر أن تويتر السعودي هزم الجزيرة، صوتك أقوى وأوضح حين تدافع عن وطنك ” .

يُذكر أن مقاطعة الرباعي العربي ” المملكة، مصر، الإمارات، البحرين ” إلى قطر على خلفية دعمها للإرهاب وتعاونها مع إيران وتركيا أول الدول الإرهابية، تقترب من عامها الأول وسط تعنت قطري ومواصلة لدعم التنظيمات الإرهابية.