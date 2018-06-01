5 مأكولات فاتحة للشهية للنحيفات

متابعات(صدى):

يبحث بعض الناس إلى تخفيض وزنهم عن طرق تخفف من شهيتهم الزائدة لتناول الطعام، في المقابل نجد أشخاصاً يعانون من النحافة الزائدة وعدم الرغبة بتناول أي طعام.

وتعود أسباب هذه المشكلة إلى عدة عوامل، ممكن أن تكون نفسية مثل القلق أو الإكتئاب، أو نتيجة تناول بعض أنواع الأدوية، فهي إذا لم تتم معالجتها قد تؤدي إلى خسارة كبيرة في الوزن، جفاف الجسم والبشرة، الشعور بالتعب والإعياء، إنخفاض ضغط الدم ومستوى السكر، لذلك تعرفي إلى أبرز أنواع الأكل التي تعد فاتحة للشهية، والتي بإمكانها علاج هذه الحالة المرضية:

اللفواكه والعسل والمربى

إن شرب عصائر الفواكه الحمضية أو تناول الفواكه قبل نصف ساعة تقريباً من موعد تناول الطعام من شأنه أن يفتح الشهية بشكل جيد لأنها تحتوي على أنواع من الفيتامينات المحفّزة للرغبة في الطعام. ومن أنواع الفاكهة المثيرة للشهية نذكر التفاح، الموز، المانغو، الشمام، الأناناس، البطيخ والأفوكادو.

كما يشير بعض الباحثين إلى أن تناول المربى أو العسل قبل موعد الطعام بساعة من شأنه أن يفتح الشهية لأنها تزيد من إفراز اللعاب في الفم ومن إفرازات المعدة.

الخضروات

تحتوي الخضروات على الفيتامينات والمعادن التي تعمل على فتح الشهية، ومن أهمها الطماطم، البصل، الثوم، الكرفس، السبانخ والكوسى. كل هذه الأنواع تفتح الشهية وتمنح الجسم كماً هائلاً من المغذيات، والألياف ومضادات الأكسدة التي تحسن عمل جهاز المناعة والجهاز الهضمي فتحميه من الإمساك ومن الإلتهابات المعوية. إضافة إلى زيت الزيتون الذي يلعب دوراً هاماً أيضاً في فتح الشهية.

الترمس

هو من أهم أنواع الأغذية الفاتحة للشهية، كما أنه يحتوي نسبة عالية من الكالسيوم والفوسفور، ليكون أحد أكثر الأطعمة نفعاً للجسم، وفتحاً للشهية.

الزعتر

يساعد الزعتر على الهضم وعلى تنظيف المعدة من الفطريات، من ناحية أخرى، يُعرف الزعتر بكونه يساهم في تحسين عمل الجهاز المناعي في الجسم، وقدراته الهائلة في مساعدة المريض على تقبّل الأطعمة بشكل أفضل.

التمر و اللبن

يتم تحضير هذه الوجبة ، بنقع حبات التمر في اللبن، وهي من الأغذية التي تساعد على فتح الشهية لاحتوائها على الدهنيات والسكريات والفيتامينات.