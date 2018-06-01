عسيري عن ” دياز ” : صفقة رابحة ومتشوقون للعمل معه

ماجد محمد(صدى):

علق مدافع فريق الاتحاد أحمد عيسرى، على تولي المدرب الجديد للفريق الأرجنتيني رامون دياز قيادة النادي خلال الموسم المقبل.

وأكد ” عسيري ” في تصريحات تلفزيونية، أن صفقة الأرجنتيني دياز رابحة للطرفين، موضحًا أن دياز مكسب للنادي، والنادي أيضًا مكسب له، حيث أن الاتحاد نادِ كبير له اسمه وإضافة لأي مدرب وأي لاعب.

كما أشار إلى أنه المدرب دياز له اسم كبير وبصمة مع الهلال، قائلًا ” نحن كلاعبين متشوقين للعمل معه، دياز له بصمة مع الهلال وفعل معه الكثير، وهو مدرب طموح ويحب تقديم اللاعبين الصغار ومنحهم الفرصة ” .

وعن الإدارة الجديدة للنادي برئاسة نواف المقيرن، أكد ” عسيري ” أنها قادمة بقوة وتعمل بهدوء في الوقت ذاته، قائلًا ” المقيرن مشجع قبل أن يكون رئيسًا، وإضافة للاتحاد، ونحن كلاعبين سنكون معه ويده اليمنى ” .