فيدال يلمح برحيله عن بايرن ميونخ

طلال الغامدي(صدى):

تضمنت تصريحات لللاعب الدولي التشيلي أرتورو فيدال، نجم فريق بايرن ميونخ، تلميحات حول نيته في الرحيل عن النادي الألماني خلال موسم الصيف الجاري، حيث قال ” فيدال ” : ” لا يزال لديّ سنة في عقدي مع بايرن، أنا هادئ جدًا، وأعرف قدرتي على خوض المباريات المهمة ” .

وتابع: ” هذا سيفسر كثرة العروض، التي ستأتي مع فتح باب الانتقالات، لكن في هذه المرة، أنوي دراستها بتأني ” ، مضيفًا: ” وكيل أعمالي، فرناندو فيليسيفيتش، سيعتني بكل شيء، أما أنا فأكرس نفسي للراحة، حتى أتمكن من بدء الموسم المقبل بشكل رائع ” .

جدير بالذكر، أن عقد اللاعب التشيلي أرتورو فيدال مع نادي بايرن ميونخ، سينتهي في صيف 2019، ولكنه التعاقد مع ليون جوريتسكا، من الممكن أن يعجل برحيله.