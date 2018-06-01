فيدال يلمح برحيله عن بايرن ميونخ
تضمنت تصريحات لللاعب الدولي التشيلي أرتورو فيدال، نجم فريق بايرن ميونخ، تلميحات حول نيته في الرحيل عن النادي الألماني خلال موسم الصيف الجاري، حيث قال ” فيدال ” : ” لا يزال لديّ سنة في عقدي مع بايرن، أنا هادئ جدًا، وأعرف قدرتي على خوض المباريات المهمة ” .
وتابع: ” هذا سيفسر كثرة العروض، التي ستأتي مع فتح باب الانتقالات، لكن في هذه المرة، أنوي دراستها بتأني ” ، مضيفًا: ” وكيل أعمالي، فرناندو فيليسيفيتش، سيعتني بكل شيء، أما أنا فأكرس نفسي للراحة، حتى أتمكن من بدء الموسم المقبل بشكل رائع ” .
جدير بالذكر، أن عقد اللاعب التشيلي أرتورو فيدال مع نادي بايرن ميونخ، سينتهي في صيف 2019، ولكنه التعاقد مع ليون جوريتسكا، من الممكن أن يعجل برحيله.
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