طالب يضرب أروع الأمثلة ويتبرع بمكافأته الشهرية لسجناء ” تراحم “

إبراهيم الزهراني(صدى):

في لافتة إنسانية وخيرية رائعة، ضرب طالب بجامعة الباحة، أروع الأمثلة حين تبرع بمكافأته الشهرية لسجناء ” تراحم ” ، والتي تبلغ قيمتها ” 1000 ريال ” ، في حين غاب رجال الأعمال والشيوخ عن التبرعات.

جاء ذلك في إطار حملة ” تفريج كربة ” لسجناء المطالبات المالية، التي شهدها الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، ونظمتها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الباحة ” تراحم ” ، وأعلن الأمير تبرعه بمبلغ مليون ريال لصالح الجمعية ودعمها.

وخلال الحفل الذي نظمته ” تراحم ” ، بحضور أمير الباحة، فاجأ الطالب نواف الغامدي الجميع، حين وقف وقال: ” لست رجل أعمال ولا تاجر، أنا طالب بسيط أدرس بجامعة الباحة وأعلن تبرعي بمكافأتي 1000 ريال لصالح الحملة ” .

حيث شهد الحفل غياب 200 شخصية من رجال الأعمال وشيوخ القبائل ممن وجهت لهم الدعوة، فيما ثمّن أمير الباحة تلك الخطوة الخيرية الإنسانية التي اتخذها شاب لايزال طالبًا بالجامعة.