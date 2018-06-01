بقسط شهري يبدأ من 2.464 ريال.. تفاصيل مشروع ” تلال الدمام “

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة الإسكان، اليوم الجمعة، عن تفاصيل مشروع ” تلال الدمام ” ، والذي يقع ضمن مجموعة من مشاريعها المتميزة في برنامج ” سكني ” التي تقدمها للمواطنين.

وأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن وحدات المشروع متوفرة بقسط شهري يسير يبدأ من 2.464 ريال.

وقالت الوزارة ” بالقرب من الأماكن الحيوية وبتصاميم تراعي خصوصية الأسر السعودية وتحاكي النماذج العالمية، نقدم لأهلنا في الدمام مشروع تلال الدمام بقسط شهري يسير يبدأ من 2,464 ريال، لأجلكم نسعى لتقديم المنتجات التي تلبي رغباتكم السكنية وتوافق تطلعاتكم، فخدمتكم شرفٌ نسعى لتحقيقه ” .