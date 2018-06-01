بعد حصوله على جائزة الملك فيصل.. ” ليفي ” يبتكر لقاحا للسرطان

عادل الحربي (صدى):

تمكن البروفيسور رونالد ليفي، الحائز على جائزة الملك فيصل العالمية عام 2009، من ابتكار لقاح قادر على تدمير الخلايا السرطانية في الجسم.

حيث استطاع الباحثون بجامعة ” ستانفورد ” الأمريكية برئاسة ” ليفي ” ، إثبات نجاح 97% من التجارب على الفئران، وسيبدأ تطبيق اللقاح على الإنسان قريبًا، ليتم التسويق لها خلال عام أو عامين، إذا تم نجاح تجربته على البشر.

يُذكر أن البروفيسور رونالدو ليفي، مٌنح جائزة الملك فيصل العالمية عام 2009؛ تقديرًا لدراساته الرائدة والمتميِّزة، في مجال العلاج المناعي للسرطان.