بالفيديو.. عجوز يتعلم كيفية تصفيف شعر زوجته بعد إصابتها بسكتة دماغية

واشنطن(صدى):

نشرت مصممة شعر تٌدعى ” أندريا ” ، مقطع فيديو مذهل وهي تعلم رجل أمريكي مسن يٌدعى ” أندرو ” كيف يصفف شعر زوجته ” تيريزا ” ، بعد أن إصابتها سكتة دماغية جعلتها غير قادرة على تسريح شعرها.

ويمكن مشاهدة أندرو، وهو يمسك مجفف الشعر، ويستخدم فرشاة لتصفيف شعر زوجته، حيث استغرق 45 دقيقة فقط لإتقان المهمة .

وقال ابنهما في تعليقه على الفيديو ، إن والده لم يشتك أبدًا من مساعدة زوجته منذ تعرضها للسكتة الدماغية، حيث يذهب إلى عمله في السادسة ويعود إلى المنزل في تمام الساعة الثامنة والنصف لتحضير وجبة الإفطار لها ويطعمها ويساعدها في الاستحمام، ثم يتناولان طعام الغذاء قبل أن يعود إلى عمله مرة أخرى .

وأضاف ، أن والده يعود في المساء لتحضير العشاء لهما ويعتني بها حتى يضعها في السرير للنوم .