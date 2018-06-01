وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة على بند التشغيل والصيانة بسلاح الإشارة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت وزارة الدفاع ” قيادة القوات البرية ” عن توفر عدد من الوظائف على بند ” التشغيل والصيانة ” بسلاح الإشارة، حيث ترغب في شغلها بكوادر المملكة.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة، ستكون وفقًا للمسميات التالية:

إحصاء (1) ” الرياض ”

– بكالوريوس تخصص إحصاء تطبيق.

– تقدير لا يقل عن جيد جدًا.

– إجتياز الإختبار والمقابلة الشخصية.

– خبرة لا تقل عن سنتين.

محاسبة ( 1 ) ” الرياض ”

– كلية التقنية تخصص محاسبة.

– تقدير لا يقل عن جيد جدًا.

– إجتياز الإختبار والمقابلة الشخصية.

– خبرة لا تقل عن سنتين.

مهندس إتصالات ( 4 ) ” الطائف، نجران، شرورة، السليل ” .

– بكالوريوس هندسة ” اتصالات، إلكترونيات، كهرباء ” .

– تقدير لا يقل عن جيد جدًا.

– إجتياز الإختبار والمقابلة الشخصية.

– خبرة لا تقل عن سنتين.

مترجم لغة إنجليزية ( 1 ) ” الطائف ”

– بكالوريوس لغة إنجليزية.

– تقدير لايقل عن جيد جدًا.

– إجتياز الإختبار والمقابلة الشخصية.

– خبرة لا تقل عن سنتين.

وناشدت الوزارة الراغبين بالإلتحاق بهذه الوظائف وممن تنطبق عليهم الشروط، بإرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]