حالة الطقس المتوقعة لليوم الجمعة على أنحاء المملكة

نايف السالم(صدى):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة لليوم الجمعة، حيث توقعت أن يكون الطقس حار إلى شديد الحرارة، مصحوبًا بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على محافظتي: ” الليث والقنفذة ” ، والمنطقة الشرقية.

كما حذرت الأرصاد من رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: ” الحدود الشمالية، وتبوك، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة ” ، مبيّنة أن السماء ستكون غائمة جزئيًا، مع تهيؤ الفرصة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات: ” جازان، عسير، والباحة ” ، وقد تمتد إلى منطقة نجران.