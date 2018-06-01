” الصحة ” : تدشين خدمة ” موعد ” الأحد المقبل

عادل الحربي (صدى):

تستعد وزارة الصحة؛ لتدشين خدمة ” موعد ” الأحد المقبل، وهي خدمة تمكن المستفيد من حجز مواعيده في مراكز الصحية الأولية.

حيث يستطيع المستفيد إدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها، بالإضافة لإدارة مواعيده الأخرى بأى مستشفى يتم إحالته إليه؛ من خلال تطبيق إلكتروني يثبت على الهواتف الذكية.

وعن مميزات ” موعد ” ، فهى تٌتيح للمستفيد خدمة الإطلاع على مراكز الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة لمعرفة أقرب مركز صحي لعنوانه، واستعراض وحجز المواعيد في مراكز الرعاية الصحية الأولية.

كما تتمتع الخدمة بخاصية التذكير بالموعد والتنبيه في حال توفر موعد أبكر، أو و إدارة مواعيده الأخرى في أي مستشفى، يتم إحالته إليه، وحجز المواعيد للتابعين وإدارتها.