” إسطنبول ” تشهد احتجاجات ومسيرة معارضة لحكم ” أردوغان “

أنقرة(صدى):

شهدت ” إسطنبول ” أمس، إحياء الذكرى السنوية الخامسة للاحتجاجات التي تشكلت منذ 2013؛ تحديًات خطيرة لسلطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

حيث خرج مئات المعارضين لـ ” أردوغان ” في مسيرة وسط إسطنبول؛ إحياءً للذكرى السنوية الخامسة لهذه الاحتاجات.

يُذكر أن هذه الاحتجاجات اندلعت في نهاية مايو 2015؛ تنديدًا ببناء مركز تسوق في حديقة غيزي قرب ميدان تقسيم في وسط إسطنبول، لتشتعل لاحقًا لحركة احتجاج في كل أنحاء البلاد ضد ” أردوغان ” الذي كان آنذاك رئيساً للوزراء.