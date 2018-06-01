بالصور.. في لافتة إنسانية رائعة.. ” فتيان الخندق ” يطعمون الصائمين بشوارع الجوف

علي العنزي(صدى):

وثقت عدة صور، قيام عدد من الفتيان بتوزيع وتقديم وجبات إفطار صائم لعابري شوارع منطقة الجوف، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها فرقة فتيان مجمع الخندق التعليمي الكشفية بهديب، بالتعاون مع فريق ” فيهن خير بنات الجوف ” .

وشملت المبادرة توزيع وجبات الإفطار في شوارع و ميادين مركزي زلوم وهديب بالجوف، حيث تهدف إلى تقديم وجبة إفطار متكاملة للعابرين و المسافرين، فضلًل عن المتأخرين عن وقت الإفطار في منازلهم.

جدير بالذكر، أن مبادرة ” فتيان الخندق ” ، تعد إحدى المبادرات الاجتماعية والخيرية التي تنفذها الفرقة في شهر رمضان الكريم، بغرض غرس حب العمل التطوعي لدى النشء، وتعظيم قيمته لديهم، فيما تهدف مبادرة فريق ” فيهن خير بنات الجوف ” – والتي أطلقت منذ 5 سنوات على يد مجموعة من بنات المنطقة المتطوعات – إلى تجهيز وجبات الإفطار و توزيعها على مخيمات الصائمين.