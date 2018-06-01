” الصمعاني ” يوجه بالتحقيق مع قاضيين لم يقفا لتأدية السلام الوطني

علي القحطاني (صدى):

أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور، وليد الصمعاني، توجيهًا بالتحقيق مع قاضيين لم يقفا عند تأدية السلام الوطني في مناسبة رسمية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل الشيخ منصور القفاري ،أنه من غير المقبول نهائيًا أن يصدر عن أي من منسوبي المؤسسة العدلية تصرف ينم عن عدم احترام لرمزيات الوطن.

وشدد القفاري على أن الوزارة لا تقبل التهاون في التقليل من تقدير الرموز الوطنية، مشيرًا إلى أن وطنية منسوبي المرفق العدلي غير قابلة للتشكيك.