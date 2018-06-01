بالفيديو..فتوى تؤكد: من يكذب ويغتاب الناس في رمضان صيامه صحيح

القاهرة(صدى):

كثير مايعتقد البعض أن الصيام في رمضان يقتصر على الامتناع عن الطعام والشراب فقط، دون الأخذ في الاعتبار ببعض التصرفات التي قد تنقص من أجر صيامهم.

وفي هذا السياق أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الشيخ أحمد ممدوح، أن من يكذب ويغتاب الناس فى نهار رمضان فصومه صحيح بمعني أنه لايطلب منه أن يقضي ذلك.

وقال أمين الفتوى المصري خلال لقائه ببرنامج ” فتاوى الناس ” فى إجابته على سؤال : ” ما حكم من يكذب ويغتاب الناس فى نهار رمضان؟ ” ، إن من كان صائما ويغتاب الناس ويكذب فصومه صحيح ولكن هذا الصوم الصحيح ينقص أجر الإنسان الذى يترتب عليه بقدر ما يرتكب من معاصى وذنوب.